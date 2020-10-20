Померла кіноактриса Ірина Скобцева

Померла народна артистка РРФСР Ірина Скобцева, вдова Сергія Бондарчука. Їй було 93 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Уточнюється, що смерть актриси підтвердила PR-директор Art Pictures Studio Марія Далакян.

Ірина Скобцева народилася в Тулі 22 серпня 1927 року. У кіно вона дебютувала 1955 року в ролі Дездемони в картині Сергія Юткевича "Отелло", де її партнером був Сергій Бондарчук, який грав Отелло. Найпомітнішими також були її ролі у фільмах "Серьожа" (1960), "Тридцять три" (1965), "Війна і мир" (1968), "Зигзаг удачі" (1968). Скобцева грала і в фільмах українського виробництва - «Іван Франко» (1956), «Схованка біля Червоних каменів» (1972), «Овод» (1980).

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Зі знаменитим режисером і актором Сергієм Бондарчуком вони одружилися 1959 року, від шлюбу залишилися двоє дітей - Олена Бондарчук і Федір Бондарчук.