Померла кіноактриса Ірина Скобцева

Померла кіноактриса Ірина Скобцева

Укрінформ
Померла народна артистка РРФСР Ірина Скобцева, вдова Сергія Бондарчука. Їй було 93 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Уточнюється, що смерть актриси підтвердила PR-директор Art Pictures Studio Марія Далакян.

Ірина Скобцева народилася в Тулі 22 серпня 1927 року. У кіно вона дебютувала 1955 року в ролі Дездемони в картині Сергія Юткевича "Отелло", де її партнером був Сергій Бондарчук, який грав Отелло. Найпомітнішими також були її ролі у фільмах "Серьожа" (1960), "Тридцять три" (1965), "Війна і мир" (1968), "Зигзаг удачі" (1968). Скобцева грала і в фільмах українського виробництва - «Іван Франко» (1956), «Схованка біля Червоних каменів» (1972), «Овод» (1980).

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Зі знаменитим режисером і актором Сергієм Бондарчуком вони одружилися 1959 року, від шлюбу залишилися двоє дітей - Олена Бондарчук і Федір Бондарчук.

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