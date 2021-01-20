Донька Трампа оголосила про заручини
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Укрінформ
Донька глави Білого дому США Дональда Трампа – Тіффані оголосила про заручини в останні години президентства батька.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Page Six.
27-річна Тіффані, донька Трампа та його колишньої дружини Марли Мепелс, заявила про заручини зі своїм 23-річним хлопцем Майклом Булосом.
Майкл, який є вихідцем із заможної нігерійської родини, зустрічався з Тіффані два роки.
За даними ЗМІ, пара, ймовірно, продовжить своє спільне життя у Маямі, штат Флорида.
Як відомо, 20 січня новообраний президент Джо Байден складе присягу глави держави.
Фото: Getty Images