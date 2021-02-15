Спортивна драма «Пульс» вийде у прокат на початку квітня

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті FILM.UA Group.

«Стрічку можна буде побачити в переважній більшості кінотеатрів країни. Також заплановані покази спеціальної інклюзивної версії фільму, деталі буде повідомлено додатково», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, старт прокату був запланований на 19 березня 2020 року. Проте у зв’язку із загальнонаціональним карантином, запровадженим з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19, реліз драми «Пульс» був перенесений.

«Ми з нетерпінням чекали, коли ж цю неймовірну історію про українську чемпіонку нарешті зможемо випустити у кінопрокат. «Пульс» був відзнятий ще в доковідні часи і, відповідно, був розрахований для показів саме на великих екранах. Маю відчуття, що такі мотивуючі, надихаючі фільми про реальних особистостей дуже потрібні нашому суспільству. І вірю, що ми не розчаруємо глядача!» - коментує продюсер фільму Єгор Олесов.

Своєю чергою режисер стрічки Сергій Чеботаренко зазначає, що це - історія про боротьбу, волю та досягнення неймовірних висот. «Для мене має особливе значення те, що стрічка базується на реальній біографії нашої спортсменки - Оксани Ботурчук. Мені дуже приємно, що нещодавно на американському кінофестивалі аудиторія дуже високо оцінила стрічку, підтвердженням чого є отримані нагороди. Також дуже радий, що нарешті “Пульс” побачать українські глядачі», - зазначає він.

Наприкінці січня 2021 року відбулася світова прем’єра спортивної драми «Пульс» у межах Flathead Lake International Cinemafest (Полсон, США), де стрічка здобула 2 основні нагороди – кращий фільм та кращий режисер.

Дистрибуцією фільму на території України займаються компанії Кіноманія і FILM.UA Distribution, яка також відповідає за міжнародні продажі.

Повнометражний художній фільм «Пульс» створений на основі реальної історії української спортсменки, легкоатлетки, паралімпійської чемпіонки 2008 року Оксани Ботурчук. Виробництво стрічки здійснила компанія KINOROB, що входить до складу FILM.UA Group, за підтримки Міністерства культури України.

Режисер - Сергій Чеботаренко. Продюсер - Єгор Олесов. Оператор - Юрій Король. Автори сценарію - Ярослав Войцешек, Максим Черниш. Художник-постановник - Марія Островська. Композитор - Євген Філатов.

У ролях: Наталія Бабенко (Оксана), Станіслав Боклан (тренер), Вікторія Левченко (Олена, сестра Оксани), Наталія Доля (мати), Олександр Кобзар (батько), Лілія Ребрик (тренер Ірина), Ахтем Сеітаблаєв (лікар), Роман Ясіновський (Дмитро), Максим Самчик (Макс), Сергій Лузановський (Сергій), Дар’я Баріхашвілі (Ганна).

Це історія про юну українську легкоатлетку, яка живе в маленькому містечку і має велику мрію — потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар’єра тільки починається, та вона демонструє хороші результати. Але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, а й на нормальне життя. Проте вона не збирається здаватися та прагне довести, що на шляху до справжньої мрії не існує перешкод.