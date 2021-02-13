Amazon випустить серіал-рімейк фільму «Містер і місіс Сміт»

Amazon Prime Video зніме серіал «Містер і місіс Сміт» із зірками «Атланти» та «Фліберґ» у головних ролях, який стане рімейком однойменного фільму 2005 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Village з посиланням на сторінку актора Дональда Ґловера в Інстаграмі.

У головних ролях зіграють британська акторка й сценаристка Фібі Воллер-Брідж («Флібеґ») та американський актор і музикант Дональд Ґловер («Атланта», «Спільнота»).

Шоуранеркою серіалу виступить Франческа Слоун («Атланта», «Фарго»). Вона разом із Фібі Воллер-Брідж та Дональдом Ґловером також долучаться до команди сценаристів.

Серіал має вийти на Amazon Prime Video у 2022 році.

Як повідомлялося, «Містер і місіс Сміт» – бойовик 2005 року, у якому знялися Бред Пітт та Анджеліна Джолі. За сюжетом вони є чоловіком і дружиною, але приховують один від одного, що працюють найманими вбивцями в організаціях, що конкурують між собою.