Помер джазовий музикант Чик Коріа

Відомий джазовий піаніст, володар 23 премій «Греммі» Чик Коріа помер від рідкісної форми раку у віці 79 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Коріа помер 9 лютого від рідкісної форми раку, діагностованої зовсім недавно.

Кар'єра музиканта налічує понад п'ять десятиліть. Його останній альбом вийшов у 2020 році.

Коріа - четвертий за кількістю номінацій артист в історії премії «Ґреммі»: він був номінований 65 разів і отримав 23 статуетки.

У листопаді минулого року Коріа сказав в інтерв'ю BBC, що під час карантину працював над новими проєктами і з нетерпінням чекає можливості знову виступити перед аудиторією.

У посланні, залишеному його шанувальникам перед смертю, Коріа зазначив: «Я сподіваюся, що ті, хто хоче грати, писати, виступати або щось ще, зроблять це. Якщо не для себе, то для всіх нас. Справа не в тому, що світові потрібно більше художників, це ще й дуже весело».

Фото: EPA