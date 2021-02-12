Помер джазовий музикант Чик Коріа
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Коріа помер 9 лютого від рідкісної форми раку, діагностованої зовсім недавно.
Кар'єра музиканта налічує понад п'ять десятиліть. Його останній альбом вийшов у 2020 році.
Коріа - четвертий за кількістю номінацій артист в історії премії «Ґреммі»: він був номінований 65 разів і отримав 23 статуетки.
У листопаді минулого року Коріа сказав в інтерв'ю BBC, що під час карантину працював над новими проєктами і з нетерпінням чекає можливості знову виступити перед аудиторією.
У посланні, залишеному його шанувальникам перед смертю, Коріа зазначив: «Я сподіваюся, що ті, хто хоче грати, писати, виступати або щось ще, зроблять це. Якщо не для себе, то для всіх нас. Справа не в тому, що світові потрібно більше художників, це ще й дуже весело».
Фото: EPA