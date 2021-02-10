У Херсоні представили два видання про «Асканію-Нову»

У Херсоні, в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара, з нагоди 100-річчя Біосферного заповідника «Асканія-Нова», відбулася презентація двох видань - книги «Калейдоскоп асканійської природи» та 5- го тому «Антології публікацій та друкованих видань» про заповідник.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми представляємо сьогодні дві книги, які вийшли. Одна – це безпосередньо моя, «Калейдоскоп асканійської природи», яка розкриває перебіг природних процесів протягом року, що можна побачити в «Асканії – Новій». Це таке науково-популярне видання з моїми світлинами. І наступне – це вже п’ятий том книги «Асканія – Нова. Антології публікацій та друкованих видань. 1845-1945», - розповів журналістам директор заповідника Віктор Гавриленко.

У Херсоні з нагоди 100-річчя Біосферного заповідника «Асканія-Нова» відбулася презентація двох видань / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

«Калейдоскоп асканійської природи» - це двомовне видання, тексти підготовлені українською та англійською мовами. Директор заповідника розповів під час презентації, що спостерігає перебіг природних процесів у заповіднику вже 31 рік. Основна частина світлин для «Калейдоскопу асканійської природи» зроблена у 2015-2020 роках. «Оскільки я давно займаюся науковою фотографією, то серед тих серій, які доводиться знімати, можна, звичайно, знайти світлини, які не соромно показати широкому загалу», - зазначив Гавриленко. Він розповів, що завжди бере з собою під час поїздок по території заповідника два фотоапарати.

Як зазначив автор, він прив’язав книгу до 12 місяців року. «Є окрема глава про природні аномалії та катаклізми… можна побачити, наскільки серйозно змінюється природа», - каже Гавриленко.

Видавець Олег Головко зазначив, що після «Калейдоскопу асканійської природи» незабаром з’являться нові книги про заповідник, адже в цьому є потреба.

Що стосується багатотомного видання «Асканія – Нова». Антологія публікацій та друкованих видань. 1845-1945», то, як розповів Гавриленко, у заповідника є колосальні архівні матеріали та історія. «За період роботи біосферного заповідника видано понад 2900 наукових видань. Щороку ми додаємо свої 30-40 публікацій. А це - наукові видання 1845-1945 років… Дуже багато робіт, які видані, стали бібліографічною рідкістю. І частина може бути просто втрачена», - каже Гавриленко.

У роботі зі збору матеріалу для антології брали участь понад 80 людей. Наразі це матеріали, які закінчуються 1931 роком. Як сказав Гавриленко, нині заповідник шукає спонсорів для видання ще двох томів антології.

«Про 30-ті роки – це час, коли були репресії, чорні сторінки історії, вдалося отримати дозвіл працювати в архівах з матеріалами КДБ, і там будуть такі жорсткі матеріали», - розповідає директор заповідника.

Як зазначив Гавриленко, і антологія, і «Калейдоскоп асканійської природи» з’явилися на світ за підтримки меценатів. Книги презентували бібліотеці імені Гончара та херсонським університетським бібліотекам.

Під час презентації книги була також представлена фотовиставка робіт Віктора Гавриленка, присвячена заповіднику – вона ще тиждень працюватиме у бібліотеці, а пізніше, на пропозицію першого заступника голови ОДА Дмитра Бутрія, буде представлена для огляду в облдержадміністрації.

Як повідомляв Укрінформ, століття тому, 8 лютого 1921 року, було затверджено Декрет «Про Асканія-Нова», згідно з яким маєток, який належав Фрідріху Фальц-Фейну та сусідній маєток Дорнбург були оголошені Державним степовим заповідником УРСР. На природоохоронну установу поклали завдання зберігати, досліджувати природу цілинного степу, а також акліматизувати та вивчати максимально можливе число видів тварин і рослин.

Проте історія легендарного резервату розпочалася ще у 1874 році, коли юний природолюб Фрідріх Фальц-Фейн звів на території батьківського маєтку перші вольєри для утримання тварин, а через тринадцять років заклав ботанічний сад. У революційний час Фальц-Фейн залишив «Асканію-Нову» й згодом виїхав до Німеччини.

Нині Біосферний заповідник «Асканія-Нова» внесений ЮНЕСКО до списку еталонних територій планети, одне із семи природних чудес України. Цілинний степ «Асканія-Нова» – єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу, якого ніколи не торкався плуг. До складу заповідника входять акліматизаційний зоологічний парк, колекція тварин якого є національним надбанням України, та дендрологічний парк загальнодержавного значення. На території «Асканії-Нова» в природному середовищі існування проживають близько 2 тисяч видів тварин, тут ростуть понад 520 видів вищих рослин, деякі з них занесені до Червоної книги України.