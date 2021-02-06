100 років тому "Асканія-Нова" отримала статус державного заповідника

Але історія цього біосферного заповідника розпочалася ще в XIX столітті

Сьогодні заповідник утримує більше 50 видів диких копитних, серед яких бізони, сайгаки, кулани, ватуссі, антилопи та зебри, 26 видів "червонокнижних" рослин, 107 видів перелітних птахів залишаються тут на гніздування, у дендропарку, закладеному Фрідріхом Фальц-Фейном у 1887 році, колекція з більш ніж 1000 видів дерев і чагарників з усього світу

За матеріалами спеціалізованих сайтів