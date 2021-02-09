Українську костюмовану драму «Кріпосна» показують в Японії

Масштабну українську костюмовану драму «Кріпосна» (FILM.UA Group та канал СТБ) транслює з 3 лютого телеканал Ginga в Японії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба FILM.UA Group.

«Серіал «Кріпосна» продовжує завойовувати нові території і підкорювати серця телеглядачів різних країн. З початку лютого мешканці Японії стежать за долею кріпосної дівчини Катерини Вербицької. На телеканалі Ginga проєкт виходить під назвою «Полонене кохання», з оригінальною звуковою доріжкою і субтитрами японською мовою. Сторінка проєкту оформлена пишно і ефектно, з фотографіями і посерійними синопсисами», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до старту показу телеканал випустив трейлер, який доступний за посиланням.

«Костюмована драма «Кріпосна» викликає великий інтерес у жителів різних країн і територій. Ми дуже раді, що географія проєкт розширилася і на країни Азії», - коментує менеджер з міжнародних продажів Євген Драчов.

У пресслужбі додали, що з 29 січня «Кріпосну» показує телеканал Izaura TV в Угорщині - серіал транслюється під назвою SZERELEM RABSÁGÁBAN («В рабстві любові»). Навесні «Кріпосну» покажуть у Південній Кореї.

А також нагадали, що після грандіозного успіху в лютому-березні 2019 року на каналі СТБ «Кріпосна» почала стрімко завойовувати міжнародний ринок. У липні 2019 року серіал з приголомшливим успіхом пройшов на польському телеканалі TVP1. Драму побачили в Чехії, Литві, Казахстані, Росії, Білорусі. Права на показ продані в Словаччину, Болгарію, Латвію, Естонію, Грузію, на території Латинської Америки і в Балканські країни. Торік улітку проєкт був проданий в Іспанію і став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал, прем’єра відбулася в грудні на каналі Divinity. А глядачі територій Північної Америки можуть дивитися «Кріпосну» на VOD-сервісі Amazon Prime.