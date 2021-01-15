В Іспанії транслюють український телесеріал «Кріпосна»

На іспанському каналі Divinity транслюється українська багатосерійна драма «Кріпосна».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті FILM.UA Group.

«14 грудня на телеканалі Divinity (що належить до компанії Mediaset España, дочірньої компанії найбільшого італійського бродкастера Mediaset) стартував показ костюмованої драми «Кріпосна». В іспанському прокаті вийшла під назвою Encadenada», - ідеться в повідомленні.

Раніше телекомпанія анонсувала, що обидва сезони «українського серіалу, який на батьківщині став великим хітом», транслюються спеціально під час різдвяних та новорічних свят. Серіал також можна переглянути на онлайн-сервісі Mitele PLUS.

Прем’єри «Кріпосної» вже відбулися в Польщі, Чехії, Литві, Казахстані, Росії та Білорусі, права на показ проєкту продані до Японії, Південної Кореї, Словаччини, Угорщини, Болгарії, Латвії, Естонії, Грузії, території Латинської Америки та Балканських країн. Також «Кріпосну» розміщено на найпопулярнішому VOD-сервісі Amazon Prime для глядачів з території Північної Америки.