Український фільм «Стоп-Земля» відібрали на Berlinale

Ігровий фільм Катерини Горностай «Стоп-Земля» відібрали до конкурсної програми Generation 14plus 71-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці фільму.

"Зупинка - Земля обрана для Berlinale Generation-Berlin International Film Festival! Незабаром у кінотеатрах Берліна. чекаю, коли нарешті почнеться майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Стрічка розповідає про перший чуттєвий досвід підлітків. Це історія 16-річної дівчини Маші та її друзів у найтривожніші для них моменти дорослішання.

Як уточнює Детектор-Медіа, сценарій фільму написала сама режисерка Катерина Горностай. «Стоп-Земля» — це авторський фільм для широкої глядацької аудиторії підлітків і дорослих, які прагнуть їх зрозуміти.

Головні ролі у стрічці виконують Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко, Олександр Іванов. Оператор-постановник – Олександр Рощин, художник-постановник – Максим Німенко, композиторка – Мар’яна Клочко, режисери монтажу – Нікон Романченко та Катерина Горностай.