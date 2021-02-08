Одеський скульптор показав ескіз монумента молекули коронавірусу

Одеський скульптор Олександр Мілов створив ескіз великого монумента у вигляді стилізованої молекули коронавірусу, вписаної у півмісяць, який, можливо, буде встановлений у Дубаї (ОАЕ) як яскравий художній символ 2020 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, повідомлення про створену композицію художник оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Фізичний опис і символізм: молекула коронавірусу з шипами, виконана у вигляді планети Земля, на поверхні якої стоять велетенські люди, взявшись за руки (кожна фігура складатиметься з тисяч людей, які обнялися і стоять один у одного на плечах), символізуючи різні соціальні групи та їхні цінності, об'єднані однією проблемою - пандемією. У композиції беруть участь 56 фігур дорослих і дітей без ротів на обличчях, що символізуватиме обмеження, в яких опинилося все людство", - зазначив Мілов.

В основі планети скульптор розмістив "стандартну сім'ю, як символ основи продовження роду природним шляхом. При цьому вся планета крутиться на голові матері. Хоровод сонця - що складається з 7 дорослих і 7 дітей, яким править чоловіча фігура, що є верхньою віссю планети. А в центрі хороводу закохана пара, яка символізує кохання. Навколо них танцюють три пари з дітьми: ЧЖД, ЧЧД, ЖЖД, які символізують сім'ї різної орієнтації, що стає новим трендом".

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Вся композиція крутиться навколо своєї осі під кутом обертання планети і за рахунок дуги, що її тримає, нагадує глобус. Коли молекула загоряється, композиція перетворюється на танець Сонця і Місяця - основні символи світобудови.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про історію проєкту, скульптор уточнив: "Наприкінці 2020 року на мене вийшло італійське агентство, яке організувало тендер для замовника з Еміратів. Попросили відобразити в монументі те, як дистанція, створена вимушеними обмеженнями, об'єднала весь світ. Я зробив кілька версій, серед яких «молекула» максимально, на мій погляд, відображала поставлене завдання".

Втім, додав Мілов, "керівник агентства не погодився з тим, що герої композиції тримаються за руки. Я відмовився змінювати форму і ми зійшлися на тому, що якщо ніхто не родить кращу ідею - вони зі мною зв'яжуться. Поки що я продовжую розробку автономно".

На думку скульптора, для вартісних ідей достатньо і вчасно сказаної формули, щоб вона перетворилася на незворотність.

Висота 9-тонної скульптурної композиції з поліефірної смоли, бетону і нержавіючої сталі має бути, за задумом автора, близько 15, ширина - 13 і глибина - 12 метрів. Передбачено освітлення монумента - LED projector 12000 Lm. Діаметр бетонної основи - 21 метр, висота - 45 см.

Скульптор Олександр Мілов прославився не тільки своєю роботою «Кохання» (композиція розміром 17,5 м завдовжки, 5,5 - завширшки і 7,5 - заввишки), яка підкорила в 2015 році журі та учасників американського арт-фестивалю Burning Man (пустеля Black Rock, штат Невада). Мілов також є автором інших оригінальних проєктів.