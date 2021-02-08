Репер Серьога станцював переможний TikTok на вершині Кіліманджаро

Репер Серьога станцював переможний TikTok на вершині Кіліманджаро

Відео
Укрінформ
Білоруський і український репер Серьога станцював переможний танець на вершині вулкана Кіліманджаро.

Як повідомляє Укрінформ, відповідним відео виконавець поділився на своїй сторінці у TikTok.

Серьога піднявся на висоту близько 6 тисяч метрів на вершину Ухуру. Шлях точно не був простим для 44-річного артиста: він продирався крізь джунглі до справжніх льодовиків, яким вже мільйони років.

@seryogamusic

А тебе слабо придумать жёсткое задание для ГуччиДеда? #гуччидед #тревелблог @@mr_alchemist

♬ оригинальный звук - SERYOG

По завершенню екстремального челенджа артист зізнався, що цей виклик став для нього справжнім відкриттям.

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"Спочатку це був дійсно веселий турпохід з жартами і примовками, але потім це перетворилося на справжнє випробування себе. Найбільше мене вразило усвідомлення того, наскільки ми інші люди, коли ми відкладаємо в сторону мобільні телефони і всі інші гаджети", - розповів репер.

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