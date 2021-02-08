Репер Серьога станцював переможний TikTok на вершині Кіліманджаро
Як повідомляє Укрінформ, відповідним відео виконавець поділився на своїй сторінці у TikTok.
Серьога піднявся на висоту близько 6 тисяч метрів на вершину Ухуру. Шлях точно не був простим для 44-річного артиста: він продирався крізь джунглі до справжніх льодовиків, яким вже мільйони років.
@seryogamusic
А тебе слабо придумать жёсткое задание для ГуччиДеда? #гуччидед #тревелблог @@mr_alchemist♬ оригинальный звук - SERYOG
По завершенню екстремального челенджа артист зізнався, що цей виклик став для нього справжнім відкриттям.
"Спочатку це був дійсно веселий турпохід з жартами і примовками, але потім це перетворилося на справжнє випробування себе. Найбільше мене вразило усвідомлення того, наскільки ми інші люди, коли ми відкладаємо в сторону мобільні телефони і всі інші гаджети", - розповів репер.