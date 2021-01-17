Вісім тисяч метрів: група альпіністів вперше підкорила вершину Чоґорі взимку

Група з 10 непальських альпіністів у суботу 16 січня вперше в історії підкорила гірську вершину Чоґорі (або К2) взимку.

Як передає Укрінформ, про це інформує AFP.

Протягом останніх кількох тижнів десятки альпіністів змагалися за підкорення другої за висотою гори у світі, найвища точка якої знаходиться на висоті 8 тис. метрів.

Непальські альпіністи нарешті досягли вершини гори К2 о 17:00 за місцевим часом. Але успіх був затьмарений смертю іспанського альпініста Серджі Мінготе, який впав та загинув під час підйому на вершину.

З моменту першої спроби у 1987-1988 роках лише кілька зимових експедицій намагалися підкорити вершину K2, яка знаходиться неподалік китайського кордону. Жодна з груп не піднімалася вище 7 650 метрів до вчорашнього дня.

Як повідомляв Укрінформ, сніговий шторм в Ірані забрав життя восьми альпіністів.