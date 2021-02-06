У Києві стартував Український тиждень моди

У столиці стартував Ukrainian Fashion Week No Season 2021 – він відбуваєься у phygital-форматі, тому завдяки онлайн-трансляції побачити колекцію зможе кожен охочий.

Як передає кореспондент Укрінформу, Ukrainian Fashion Week відкрився в п'ятницю, 5 лютого, в Мистецькому арсеналі, він триватиме до понеділка 8 лютого.

Вперше за 23 роки свого існування Ukrainian Fashion Week запрошує всіх охочих відчути себе частиною нового цифрового досвіду сезону No Season 2021, який проходитиме онлайн. Тепер покази можна відслідковувати завдяки phygital-формату події та онлайн-трансляції на медіасервісі MEGOGO.

Український тиждень моди у Києві / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Протягом чотирьох днів буде презентовано 28 унікальних шоу від українських та міжнародних дизайнерів.

В перший день свої колекції презентують Elena Burenina, Artem Klimchuk, Roussin, Arutiunova, FROLOV. Другого дня роботи представлять Kristina Laptso, Vorozhbyt&Zemskova, 91LAB.

У неділю, 7 лютого, пройдуть покази: DZHUS, YADVIGA NETYKSHA. І в останній день, 8 лютого, будуть представлені молоді дизайнери-учасники менторської програми від UFW, Graduate Show українських приватних fashion-шкіл та нові імена.

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Нагадаємо, Ukrainian Fashion Week був заснований у 1997 році і став першим тижнем prêt-à-porter на теренах Східної Європи. Український тиждень моди, що проходить двічі на рік, повністю відповідає світовим стандартам таких заходів. Подія щосезону збирає понад 60 учасників, більш як 200 українських і зарубіжних ЗМІ та приймає понад 15 тисяч гостей.