На Ukrainian Fashion Week представили одяг для столичних комунальників

На Ukrainian Fashion Week представили одяг для столичних комунальників

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Укрінформ
На Ukrainian Fashion Week відбувся окремий показ моделей одягу для столичних комунальних служб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Показ відвідав мер столиці, працівники комунальних підприємств Києва, а як модель у формі Муніципальної охорони вийшов Володимир Кличко.

Показ моделей одягу для столичних комунальних служб на Ukrainian Fashion Week / Фото: kiev.klichko.org

«Місто ініціювало і розпочало втілювати цей проєкт, аби працівники комунальних служб столиці мали гарний, стильний і зручний робочий одяг. Я звернувся до оргкомітету Ukrainian Fashion Week з ідеєю «переодягнути» працівників комунальних служб міста. За допомоги Ukrainian Fashion Week ми залучили чотирьох молодих українських дизайнерів – Володимира Демчинського, Ядвігу Нетикшу, Софію Русинович та Кирила Харитонцева, які розробили і в липні представили нам ескізи форми для комунальних служб Києва. А сьогодні вже представили цікаві зразки моделей на Ukrainian Fashion Week. І, до речі, дехто з цих дизайнерів вже створював колекції у стилі робочого одягу», - сказав Кличко.

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Так, кожен з дизайнерів підготував по п'ять моделей одягу – для працівників метро, швидкої допомоги, Муніципальної охорони, «Київпастрансу» та «Київзеленбуду». Всього на подіумі представили 20 моделей уніформи. Це поки що – зразки. Кожну з представлених моделей одягу можна буде адаптувати до реального життя та потреб працівників комунальних служб.

Виготовлення робочого одягу для комунальників планується замовити в українських виробників.

«Бачення уніформи дизайнерами виглядає цікавим і оригінальним. Деякі варіанти мене вразили. У європейській столиці люди, які забезпечують її життєдіяльність, сервіс та комфорт для мешканців, повинні працювати в сучасній, зручній та гарній уніформі. Адже вони є обличчям нашого міста. І вони на це заслуговують!», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, у столиці стартував Ukrainian Fashion Week, концепція якого звучить як No Season Season і всі його покази присвячені позасезоності.

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