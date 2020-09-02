На Ukrainian Fashion Week представили одяг для столичних комунальників

На Ukrainian Fashion Week відбувся окремий показ моделей одягу для столичних комунальних служб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Показ відвідав мер столиці, працівники комунальних підприємств Києва, а як модель у формі Муніципальної охорони вийшов Володимир Кличко.

Показ моделей одягу для столичних комунальних служб на Ukrainian Fashion Week / Фото: kiev.klichko.org

«Місто ініціювало і розпочало втілювати цей проєкт, аби працівники комунальних служб столиці мали гарний, стильний і зручний робочий одяг. Я звернувся до оргкомітету Ukrainian Fashion Week з ідеєю «переодягнути» працівників комунальних служб міста. За допомоги Ukrainian Fashion Week ми залучили чотирьох молодих українських дизайнерів – Володимира Демчинського, Ядвігу Нетикшу, Софію Русинович та Кирила Харитонцева, які розробили і в липні представили нам ескізи форми для комунальних служб Києва. А сьогодні вже представили цікаві зразки моделей на Ukrainian Fashion Week. І, до речі, дехто з цих дизайнерів вже створював колекції у стилі робочого одягу», - сказав Кличко.

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Так, кожен з дизайнерів підготував по п'ять моделей одягу – для працівників метро, швидкої допомоги, Муніципальної охорони, «Київпастрансу» та «Київзеленбуду». Всього на подіумі представили 20 моделей уніформи. Це поки що – зразки. Кожну з представлених моделей одягу можна буде адаптувати до реального життя та потреб працівників комунальних служб.

Виготовлення робочого одягу для комунальників планується замовити в українських виробників.

«Бачення уніформи дизайнерами виглядає цікавим і оригінальним. Деякі варіанти мене вразили. У європейській столиці люди, які забезпечують її життєдіяльність, сервіс та комфорт для мешканців, повинні працювати в сучасній, зручній та гарній уніформі. Адже вони є обличчям нашого міста. І вони на це заслуговують!», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, у столиці стартував Ukrainian Fashion Week, концепція якого звучить як No Season Season і всі його покази присвячені позасезоності.