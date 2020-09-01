У Києві стартував Український тиждень моди

У столиці стартував Ukrainian Fashion Week, концепція якого звучить як No Season Season і всі його покази присвячені позасезоності.

Український тиждень моди відкрився в Мистецькому арсеналі у понеділок, 31 серпня, і триватиме до 4 вересня, передає кореспондент Укрінформу.

Дизайнери отримали абсолютну свободу у виборі формату демонстрації своїх колекцій. В перший день колекції презентували Vorozhbyt&Zemskova, FROLOV та Олена Буреніна.

Також в рамках тижня моди 31 серпня відбувся фінал XXI Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу "Погляд у майбутнє — 2020", що проводився за підтримки Українського культурного фонду.

У фіналі свої колекції представили 17 конкурсантів, що були обрані з понад сотні претендентів на етапах конкурсу в Києві, Львові та Одесі. Конкурс пройшов під егідою Ukrainian Fashion Council.

Цього року "Погляд у майбутнє" пройшов у принципово новому форматі: пряма трансляція фіналу конкурсу була доступна для перегляду у будь-якій частині світу.

Переможцями ХХІ Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу “Погляд у майбутнє” стали четверо дизайнерів.

Третю офіційну премію - професійний подарунок від торговельної марки Braun – прасувальну систему Braun CareStyle 7, отримала Лілія Грищенко (м. Київ). Другу офіційну премію - професійний подарунок від торговельної марки Braun – прасувальну систему Braun Care Style 7, отримала Катерина Василега (м. Суми). Ґран-прі конкурсу "Погляд у майбутнє" поділили між собою творчий дует Єлизавети Кирилової та Владислава Дзівідзінського (м. Маріуполь/м. Івано-Франківськ) та Катерина Гелла (м. Харків).

У Києві розпочався Ukrainian Fashion Week / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Як повідомлялося, пріоритетом Ukrainian Fashion Week завжди була підтримка українських дизайнерів шляхом надання їм найбільш важливої професійної інформації та можливості спілкування з міжнародними експертами. Тому в цьому сезоні Ukrainian Fashion Week розпочинає партнерство з консалтинговою компанією GILDEHAUS Consulting (Німеччина) – інвестиційним партнером для нових та вже відомих в індустрії моди українських брендів для виходу на європейський ринок.