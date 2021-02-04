У Києві попрощалися з режисером Сергієм Проскурнею

Церемонія прощання з режисером Сергієм Проскурнею відбулася в київському Свято-Михайлівському Золотоверхому Соборі.

Як передає кореспондент Укрінформу, віддати шану відомому митцю прийшли десятки людей, політичні та культурні діячі.

У Києві попрощалися з Сергієм Проскурнею / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

«Сергій Проскурня – талановита, епатажна людина, великий патріот, поціновувач усіх видів мистецтва, справжній експерт та надійний друг», — розповів Укрінформу генеральний директор Національного симфонічного оркестру України Олександр Горностай.

Артдиректор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі зазначив, що Сергій Владиславович був справжнім знавцем мистецтва і прагнув творити щось нове.

"До кінематографу пана Сергія привів величезний обсяг знань про культуру та мистецтво», — сказав він.

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Український режисер і культурний діяч Сергій Проскурня помер на 64-му році життя 1 лютого.

Сергій Проскурня народився у Львові 28 листопада 1957 року. Український театральний режисер, продюсер, лауреат премій Національної спілки театральних діячів України «Експеримент» (2001) та імені Сергія Данченка (2017).