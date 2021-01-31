В Україні два-три ресторани могли б претендувати на зірку «Мішлен» - Клопотенко

В Україні два-три ресторани могли б претендувати на зірку «Мішлен» за рівнем, однак для цього необхідне неабияке фінансування.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко, коментуючи минулорічний інцидент із ресторанним путівником «Мішлен», який назвав борщ «стравою російської кухні».

«Вони поїхали в Росію для того, щоб дати зірки різним ресторанам. Там є ресторани такого рівня. Але для того, щоб приїхали експерти сюди і офіційно оцінювали український ринок, їм треба 1,5 мільйони доларів заплатити. Це така офіційна плата. 1,5 мільйони доларів платиш і Мішлен приїздить...Грошей точно немає. Але й ресторани дуже... Ну, два ресторани, може, три, які можуть одну зірку отримати»,б- сказав Клопотенко.

З його слів, у «Мішлен» є свої вимоги, свої правила.

«Українцям «Мішлену» ще 10 років точно не буде. Я думаю, що 10 років ми не зможемо ще нічого зробити. Але є й інше. Просто «Мішлен» найрозпіареніший. Існує The World's 50 Best Restaurants. Це зараз навіть краще, ніж Мішлен. Ці нагороди дають ресторанам, які реально круті. Там не треба цього всього, вичурності. Якщо ти робиш круті речі, вони реально смачні, то тебе в цей список вносять. Якщо ти в цьому списку, то це означає, що ти – найкращий ресторан світу»,- зазначив Клопотенко.

Як повідомлялося, у французькій компанії Groupe Michelin вибачилися за визначення в публікації, присвяченій московським ресторанам, українського борщу як страви російської кухні, та виправили помилку.

Раніше французька компанія у сфері оцінки елітних закладів громадського харчування Groupe Michelin у своїй публікації про московські ресторани вказала, що борщ представляє російську національну традицію.