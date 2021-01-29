У заказник на Буковині привезли самку зубра з Вінниччини

З Хмільницького лісгоспу, що у Вінницькій області, у Берегометське лісництво на Буковині привезли ще одну самку зубра для заказника «Зубровиця».

Тепер у вольєрі проживатиме 13 особин зубрів - 10 дорослих та троє молодих.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів прессекретар Управління лісового та мисливського господарства Чернівецької області Ростислав Бузило.

"Днями вдалося спіймати ще одну «дівчинку» зубра у Хмільницькому лісництві, що у Вінницькій області. Її привезли сюди, у наше Банилівське лісництво цієї ночі для того, щоб збільшити популяцію зубрів нашого заказника", - сказав він.

Тепер працівники заказника міркують над ім’ям для нової мешканки вольєру. За словами лісівників, тварина добре перенесла дорогу. Коли її випустили з контейнера для перевезення, вона жваво побігла у ліс.

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За словами лісівників, вольєр на території Банилівського лісництва збудували у 2014 році з ініціативи та коштом ДП «Сторожинецький лісгосп». Це єдиний в Україні вольєр, де в напіввільних умовах, максимально наближених до дикої природи, живуть зубри, завезені з лісів Вінниччини, Миколаївського зоопарку та Львівщини.

Зубр європейський занесений до Червоної книги України, Європейського Червоного списку та належить до виду тварин, що перебувають на межі зникнення у світі.

Фото: acc.cv.ua