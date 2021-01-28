У Росії помер актор Василь Лановий

Народний артист СРСР Василь Лановий, який раніше був госпіталізований з коронавірусом, помер у віці 87 років.

Як передає Укрінформ, про це російським ЗМІ в четвер його дружина актриса Ірина Купченко.

"Василь Семенович помер", - сказала вона.

2 січня стало відомо, що у 87-річного Василя Ланового та його дружини Ірини Купченко виявлений коронавірус. З урахуванням віку актора було прийнято рішення про госпіталізацію. У Ланового було виявлено ураження 5% легких, поставлений діагноз "пневмонія".

Лановий відомий за ролями у фільмах "Офіцери", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Атестат зрілості", "Війна і мир" Сергія Бондарчука. Актор є народним артистом СРСР з 1985 року. Нагороджений багатьма преміями та орденами в РФ і українським орденом "За заслуги" II та III ступенів (2014 року, 2004).

У 2017 році українське міністерство культури за підтримку анексії РФ Криму внесло його до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.