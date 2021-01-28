У Херсоні покажуть лялькову виставу про культуру та історію ромів

У Херсоні в академічному обласному театрі ляльок покажуть вже другу лялькову виставу про культуру та історію ромів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«Першу в Україні виставу, підготовану у співпраці державного театру й ромської громадської організації (Міжнародної громадської ромської організації «Кетане» - ред.), глядачі Херсонщини мали змогу побачити у 2019 році. Наразі ж жителям області пропонують переглянути другу спільну виставу, в якій тема ромської культури, звичаїв і історії народу розкривається більш детально», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що показ вистави «Чарівна скрипка» відбудеться 30 та 31 січня у Херсонському академічному обласному театрі ляльок із дотриманням усіх карантинних вимог.

Вистава має на меті сприяти утвердженню позитивного образу представників ромської національності серед дітей та допоможе виховати повагу до культури ромів.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році у Херсоні поставили лялькову виставу «Неймовірні пригоди дівчинки Ради» для формування у найменших дітей толерантного ставлення до ромів.

Головне фото: khersonci.com.ua