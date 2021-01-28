Кажани з Камбоджі мали у 2010 році патоген, «майже ідентичний» до COVID-19

Кажани, які у 2010 році жили в одній з печер Камбоджі, мали патоген, "майже ідентичний" до коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

В ході секвенування зразків 430 кажанів, науковці знайшли у двох кажанів (Rhinolophus shameli) віруси, які "майже ідентичні" з тим, що спричиняє коронавірус COVID-19. Цей вид кажанів можна знайти у Камбоджі, Лаосі, М’янма, Таїланді та В’єтнамі.

Самі зразки зберігалися у морозильній камері в одному з інститутів камбоджійської столиці Пномпень з грудня 2010 року.

За словами дослідників, у кажанів був виявлений патоген, який на 92,6% схожий з SARS-CoV-2, що спричиняє коронавірусну хворобу.

Зазначається, що дослідники повідомили про своє відкриття ще в листопаді минулого року, проте тоді вони ще не проводили секвенування геному, щоб побачити, наскільки близьким він був до вірусу COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 28 січня зафіксовано понад 101,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,1 млн летальних, одужали вже понад 73,3 млн осіб.

Фото: Sky News