Україномовна Вікіпедія відзначає 17-річчя — стартує марафон з написання статей

Члени громадського об‘єднання «Вікімедіа Україна» оголосили про початок щорічного Вікімарафону. Він проводиться з нагоди дня заснування українського розділу у Вікіпедії (30 січня 2004 р.) і триватиме 28-31 січня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила координатор програм «Вікімедіа Україна» Ганна Хроболова на пресконференції.

«30 січня україномовна Вікіпедія відзначає 17 років з дня появи першої статті. З цієї нагоди Вікіпедія запускає щорічну масштабну акцію з написання статей, яка триватиме з 28 по 31 січня», – сказала Хроболова.

Вона закликала українців активно долучатися до акції.

Вікіпедист і координатор програм ГО «Вікімедіа Україна» Антон Процюк додав, що в січні Вікіпедія відзначає ще кілька днів народження.

Так, 12 січня 2008 року був створений розділ кримськотатарською мовою, 15 січня 2001 року безпосередньо була створена сама організація.

Як зазначили організатори, участь у марафоні добровільна. Вікіпедист і член правління ГО «Вікімедія Україна» Антон Обожин сказав, що для участі треба мати тільки ноутбук, бажання і дотримуватися умов написання матеріалів.

Він також визначив головні умови участі у марафоні. Серед них такі: стаття пишеться на основі авторитетних джерел; автор залишається нейтральним та об’єктивним; значимість опублікованого матеріалу не має викликати сумнівів; заборонено плагіатити тексти; дотримання правил авторських прав.

«Обмежень щодо мови матеріалів немає», – зазначив Обожин.

Тим, хто хоче взяти участь у марафоні, надається перелік тем, не висвітлених в енциклопедії. Для додаткової комунікації з досвідченими вікіпедистами протягом наступних чотирьох днів учасники можуть долучатися до онлайн-консультацій. Окрім Zoom-зустрічей, Вікімедіа підготувала серію вебінарів для вікіпедистів-початківців.

Як повідомляв Укрінформ, перший Вікімарафон проведений 27 квітня 2014 року. Він був присвячений пам’яті редактора Вікіпедії та Героя України Ігоря Костенка, який загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві під час розстрілів активістів Євромайдану. Костенко першим висловив ідею проведення марафону. Він вважав: якщо кожен українець напише одну статтю, українська Вікіпедія стане найбільшою у світі онлайн-енциклопедією.

Наразі україномовний розділ містить понад один мільйон статей.