Сенатор Сандерс зміг зібрати майже $2 мільйони на своєму мемові

Продаж сувенірів з фотографією американського сенатора Берні Сандерса з церемонії інавгурації Джо Байдена допоміг політику зібрати 1,8 мільйона доларів на благодійність.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що благодійна організація у Вермонті, сенатором якого є Сандерс, направить кошти, зібрані від продажу різної сувенірної продукції, а зокрема футболок, світшотів та стікерів, на допомогу вермонтцям.

«Ми з Джейн (дружина Сандерса – ред.) були вражені тією креативністю, яку люди показали за останній тиждень, і ми раді, що можемо використовувати цю інтернет-популярність для допомоги жителям Вермонта» - сказав Сандерс.

Втім, він додав, що така благодійність не замінить дії, очікувані від його роботи в Конгресі.

«Я зроблю все можливе, щоб люди у Вермонті та в усій країні отримали допомогу, якої потребують, в момент найгіршої кризи, яку ми переживаємо з часів Великої депресії», - резюмував Сандерс.

Як повідомлялося, нещодавню популярність Сандерсу принесла його випадкова фотографія, зроблена на інавгурації Джо Байдена у Вашингтоні 20 січня, яка миттєво перетворилася на мем. На ній політик під час урочистої події сидить на окремому стільці в медичній масці, зіщулившись від холоду і сховавши руки в теплі рукавиці, зв’язані та подаровані Сандерсу вчителькою початкової школи у Вермонті.

У перші дні після появи мему команда сенатора на його офіційному сайті розпочала продажі чорних світшотів із його фотографією по 45 доларів за одиницю, які були розпродані за лічені години.

Фото:Getty Images