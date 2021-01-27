У Штатах за $40 тисяч продали ляльку сенатора Сандерса

На онлайн аукціоні у Сполучених Штатах за понад 40 тисяч доларів продали ляльку сенатора Берні Сандерса, який після інавгурації президента Джо Байдена став мемом в Інтернеті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Тобі Кінг зробив в’язану ляльку власними руками, а отримані гроші він планував передати благодійні організації «Meals on Wheels America», що доставляє їжу людям, які не можуть її приготувати або купити.

«Я розмовляв зі своїм другом, який сказав мені, що Берні щойно продав кілька світшотів і пожертвував усі кошти на «Meals on Wheels America» у Вермонті, і я знав, що це те, що я хочу зробити з лялькою, яку я і зробив», - зазначив Кінг.

Зазначається, що у суботу автор ляльки виставив її на продаж лише за 99 центів. Проте вже за декілька днів вона перевищила поріг у 40 тисяч доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, американський сенатор Берні Сандерс монетизував мем з інавгурації Президента США Джо Байдена, запустивши в продаж світшоти з надрукованим на них своїм зображенням.

Сам Сандерс, який брав участь у боротьбі за висунення кандидатом на виборах президента США від Демократичної партії, виступив на підтримку Байдена і закликав голосувати саме за нього.

Байден виграв президентські перегони і після інавгурації 21 січня офіційно став 46-м американським президентом.

Фото: CNN