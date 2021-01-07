В Японії двохсоткілограмового тунця продали за $202 тисячі

В Японії блакитного тунця продали на аукціоні за $202 тис.

Про це повідомляє Агентство Анадолу, передає Укрінформ.

Блакитного тунця продали за 20,84 млн єн (близько $202,5 ​​тис.) під час щорічного рибного аукціону в Токіо у вівторок, 5 січня.

Як повідомляє японська телерадіокомпанія NHK, вага риби склала 208 кг.

У 2020 році в Токіо на щорічному рибному аукціоні блакитний тунець вагою 276 кг був проданий за 193,2 млн йен (1,8 млн доларів), а в 2019 році - 278 кг риба - за 333,6 млн єн (3,2 млн доларів).

На падіння цін позначилася пандемія коронавірусної інфекції нового типу (COVID-19).

Торги проходять на новому рибному ринку Тоесу, який відкрився восени 2018 року, йдеться в повідомленні.

Фото: АА