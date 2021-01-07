В Японії двохсоткілограмового тунця продали за $202 тисячі
Укрінформ
В Японії блакитного тунця продали на аукціоні за $202 тис.
Про це повідомляє Агентство Анадолу, передає Укрінформ.
Блакитного тунця продали за 20,84 млн єн (близько $202,5 тис.) під час щорічного рибного аукціону в Токіо у вівторок, 5 січня.
Як повідомляє японська телерадіокомпанія NHK, вага риби склала 208 кг.
У 2020 році в Токіо на щорічному рибному аукціоні блакитний тунець вагою 276 кг був проданий за 193,2 млн йен (1,8 млн доларів), а в 2019 році - 278 кг риба - за 333,6 млн єн (3,2 млн доларів).
На падіння цін позначилася пандемія коронавірусної інфекції нового типу (COVID-19).
Торги проходять на новому рибному ринку Тоесу, який відкрився восени 2018 року, йдеться в повідомленні.
Фото: АА