У київському ботсаду зацвіла 200-річна пальма

Цвітіння більш як 200-літньої пальми Лівістона, яку в 1834 році привезли на возі із ботсаду Кременецького ліцею на Тернопільщині до Києва, можна спостерігати в ці дні в Ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення у Фейсбуці туристичного сайту Dobre Club.

«І знову в Києві ботанічне свято. Диво, на яке чекають кожної зими вже сорок років поспіль - цвітіння пальми Лівістона у Ботанічному саду імені академіка Фоміна. Що ж тут сенсаційного? Ха... Але ви лишень уявіть собі коктейль із детективної історії та екстремальної ботаніки», - інтригують автори допису.

Отож, пальма Лівістона названа в честь Патріка Мюррея, лорда Лівінгстонського. Привіз її з Австралії, посадив у своєму саду та й заслужив, що дали ім'я рослині навіть не просто його власне, а назву містечка, де жив та створював красу зимових садів.

У природі ці пальми рідко досягають висоти більшої від 25 метрів (та й віку недовгого їм виписано в природі - часто ламаються під своєю вагою). А нині ця «поважна пані» з Тернопільщини в Ботанічному саду має вік понад 200 років та проживає у 30-метровому кліматроні, який був створений саме для її комфортного розташування у нас в Україні.

Історія про шалені подорожі рослин не вигадка! Ось саме ця пальма у віці приблизно років 30-40 перетнула чи не пів України на підводі. За вказівкою першого директора Ботанічного саду Траутфеттера її перевезли із Кременця, з ботанічного саду Кременецького ліцею до Києва у новостворений ботанічний сад при університеті Святого Володимира.

У період першої і другої Світових воєн ботанічний сад постраждав досить сильно. Особливою небезпекою було руйнування скляних стін оранжерей. Для тропічних рослин тодішні морози - то загибель. Але завдяки зусиллям працівників ботсаду під керівництвом тодішнього директора Олександра Фоміна переважна більшість рослин вижили... закутані в куфайки та ковдри рятівників.

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Пальма Лівінгстона гарно розмножується насінням. Щоправда, в ботсаду вона насіння не дає - для цього треба партнер «на життєвій ниві» чи то просторі. Але купивши насіння, можна виростити це чудо природи в себе вдома. А ще й подейкують, що ці рослини очищують повітря.

Ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка — заснований в 1839 році. Він — один із найстаріших ботанічних закладів України. У колекціях ботанічного саду налічується близько 10 тисяч видів, форм і сортів різних рослин. В оранжерейному комплексі зібрано велику кількість тропічних і субтропічних рослин, найстарші й найвищі в колишньому Радянському Союзі екземпляри пальм, для яких 1977 року збудовано найвищий в світі 30-метровий кліматрон. Колекція кактусів та інших сукулентів налічує близько 2 тисяч видів і є найбільшою в колишньому Радянському Союзі. У відкритому ґрунті росте багато реліктових і ендемічних видів рослин з різних куточків світу.

Фото: Dobre Club