Сієста допомагає ментальному здоров’ю

Регулярний пообідній короткий відпочинок допомагає ментальному здоров’ю людини залишатися у формі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Дослідники перевірили режим сну 2 214 здорових людей віком понад 60 років у кількох великих містах Китаю.

З них 1 534 особи регулярно робили сієсту від 5 хвилин до 2 годин, а 680 людей не робили пообідній короткий відпочинок.

Науковці встановили, що нетривалий сон у другій половині дня асоціюється з кращою інформованістю про місце знаходження, вербальною плавністю та робочою пам’яттю.

"На додаток до зменшення сонливості, сієста в середині дня надає ряд переваг, таких як консолідація пам’яті, підготовка до подальшого навчання та стимулювання емоційної стабільності, але ці ефекти спостерігалися не в усіх випадках", - йдеться у висновках.

Науковці додали, що дослідження не допомогло зробити висновок, чи пообідній короткий відпочинок може запобігти деменції та зниженню когнітивних здібностей у літніх людей. «Необхідне більш масштабне дослідження, яке розглядає низку факторів, пов'язаних зі сном, а не лише сієстою, щоб скласти чіткішу картину про зв'язок між деменцією та сном протягом усього періоду», - зазначила професор з британського центру, який займається дослідженнями хвороби Альцгеймера, Сара Імарісіо.

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