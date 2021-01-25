Рок-гурт у США влаштував концерт у зорбах

В американському місті Оклахома відбулися концерти гурту Flaming Lips, на яких і музиканти, і глядачі перебували у зорбах - великих прозорих надувних м’ячах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Під час кожного виступу у залі було до сотні зорбів, у кожному з яких поміщалося до 3 осіб. Усередині кожного м’яча є динамік, пляшка з водою, рушник та невеликий вентилятор.

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У грудні через спалах коронавірусу у місті скасували декілька концертів гурту.

За даними Worldometer, у світі виявлено 99 821 480 випадків COVID-19, зокрема 2 140 245 летальних, одужали 71 820 293 особи.

I’m running three cameras at the world’s first space bubble concert with the #FlamingLips in downtown Oklahoma City. The show is starting in about half an hour. pic.twitter.com/ManULyjpCU — Nathan Poppe (@NathanPoppe) January 23, 2021

Фото: FLAMING LIPS