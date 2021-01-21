У Вашингтоні проходить концерт з нагоди інавгурації Байдена
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Укрінформ
У центрі столиці США біля Меморіалу Лінкольна стартувала концертна програма «Святкування Америки» з нагоди складання присяги президентом Джо Байденом і віцепрезидентом Камалою Гарріс.
Концерт зібрав велику кількість американських зірок і селебріті, передає власний кореспондент Укрінформу.
Веде програму актор Том Генкс. У концерті заплановані виступи Брюса Спрінгстіна, Джона Бон Джові, Джона Ледженда, гурту The Foo Fighters, а також Демі Ловато, Джастіна Тімберлейка та Ента Клемонса.
Ввечері за місцевим часом президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден мають вийти для привітання на балкон Блакитної кімнати Білого дому.
Як повідомляв Укрінформ, у Вашингтоні проходить низка інавгураційних заходів з нагоди початку повноважень адміністрації 46-го президента США Джо Байдена.
Фото: Rob Carr/Getty Images