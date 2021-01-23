У США учасник лотереї зірвав джекпот у $1 мільярд
Як передає Укрінформ, про це йдеться на офіційному порталі лотереї Mega Millions.
"Це був єдиний квиток, який вгадав всі шість номерів, що випали 22 січня», - йдеться у повідомленні.
Володар щасливого квитка виграв другий за величиною джекпот у історії цієї лотереї. Попередній зірвали у 2018 році, коли у Південній Кароліні було продано виграшний квиток на $1,5 млрд.
Згідно з правилами лотереї, Володар щасливого квитка виграв другий за величиною джекпот у історії цієї лотереї. переможець може отримати повну суму свого виграшу виплатами протягом 30 років або перевести в готівку все відразу, але тоді сума буде меншою, в даному разі $740 млн готівкою.
Як повідомлялося, житель американського штату Меріленд 20 січня зірвав джекпот у лотерею Powerball на суму 731,1 млн доларів.