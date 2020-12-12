У Франції виграли найбільший джекпот в історії європейських лотерей

У Франції зафіксували найбільший в історії європейських лотерей виграш у 200 млн. євро.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це виданню Le Parisien підтвердив найбільший європейський оператор лотерей Euromillions.

Результат тиражу був оголошений напередодні у п’ятницю.

Як відзначається, це є найбільший виграш в історії європейських лотерей. Попередній рекорд у 190 млн євро був зафіксований у Великій Британії у 2019 році.

За правилами гри, власник щасливого квитка вгадав 5 номерів і три зірочки.

Нині він (або вона) має 120 днів, щоб заявити на отримання 120 млн євро.

Як повідомляв Укрінформ, мешканець німецької федеральної землі Нижня Саксонія став володарем виграшу Євроджекпоту у понад 61 млн євро.

Фото: LP/Lucas Barioulet