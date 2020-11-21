Мешканець Саксонії зірвав Eurojackpot у €61 мільйон

Мешканець німецької федеральної землі Нижня Саксонія став володарем виграшу Євроджекпоту у понад 61 млн євро.

Про це інформує видання Spiegel, передає Укрінформ.

Досі анонімний учасник гри став єдиним у Європі, хто зміг вгадати всі номери: 18, 20, 34, 49, 50 та два «єврономери» - 7 і 8.

Eurojackpot - це загальноєвропейська лотерея, в яку грають у Німеччині та 17 інших європейських країнах, включаючи Данію, Італію, Хорватію, Нідерланди, Іспанію, Чехію та Угорщину. Розіграш завжди відбувається у Гельсінкі щоп’ятниці. Джекпот починається з 10 мільйонів євро і обмежується 90 мільйонами.

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У травні молодий гравець з Баварії виграв максимальний джекпот у 90 мільйонів. Щасливий переможець звернувся за грошима лише приблизно через місяць.

Ймовірність вгадати всі цифри правильно надзвичайно мала - 1 шанс на 96 мільйонів варіантів.