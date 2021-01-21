У США розробили спосіб оплати в казино криптовалютою

У США компанія International Game Technology запатентувала нову технологію оплати ставок в казино за допомогою однієї з трьох популярних криптовалют — Bitcoin, Bitcoin cash або Ethereum.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CoinDesk.

Зазначається, що нова система дозволить без проблем переводити криптовалюту на ігрові рахунки і автоматично конвертувати її у фіатні гроші після сплати комісії.

У патентних документах IGT зазначено, що створювати криптовалютні депозити можна буде за допомогою мобільного додатку і звичайного ігрового автомата.

Компанія також обіцяє поширити запатентований метод на всі свої цифрові платформи і дозволити гравцям робити ставки за допомогою криптовалюти у будь-яких онлайн-казино.

Раніше в IGT заявили, що рада з контролю азартних ігор Невади схвалила плани компанії з розробки системи безготівкових ставок для оплати у ігрових автоматах і настільних іграх одним дотиком телефону.

Компанія International Game Technology є однм із провідних розробників ігрових автоматів та різних технологій для казино.

Фото: David Becker/Getty Images