Шварценеггер зробив COVID-щеплення

73-річний голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер зробив щеплення від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.

«Сьогодні був гарний день. Я ніколи не був таким щасливим, стоячи в черзі», - сказав Шварценеггер.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm — Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021

Він закликав приєднатися до нього і записатися на отримання вакцини.

Як видно з відео, Шварценеггер сидить в автомобілі, до нього підходить медсестра і робить щеплення. Після цього Шварценеггер промовляє знамениту фразу із фільму "Термінатор" – "Ходімо зі мною, якщо хочеш жити".

Шварцнеггер пройшов вакцинацію на стадіоні "Доджерс" у Лос-Анджелесі, який був перетворений на великий пункт для вакцинації населення.

Якою саме вакциною прищепили Шварценеггера, не уточнюється.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 21 січня зафіксовано понад 97,3 млн випадків зараження коронавірусом, одужали понад 69,8 млн осіб.