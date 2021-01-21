Шварценеггер зробив COVID-щеплення

Шварценеггер зробив COVID-щеплення

Відео
Укрінформ
73-річний голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер зробив щеплення від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.

«Сьогодні був гарний день. Я ніколи не був таким щасливим, стоячи в черзі», - сказав Шварценеггер.

Він закликав приєднатися до нього і записатися на отримання вакцини.

Як видно з відео, Шварценеггер сидить в автомобілі, до нього підходить медсестра і робить щеплення. Після цього Шварценеггер промовляє знамениту фразу із фільму "Термінатор" – "Ходімо зі мною, якщо хочеш жити".

Шварцнеггер пройшов вакцинацію на стадіоні "Доджерс" у Лос-Анджелесі, який був перетворений на великий пункт для вакцинації населення.

Якою саме вакциною прищепили Шварценеггера, не уточнюється.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 21 січня зафіксовано понад 97,3 млн випадків зараження коронавірусом, одужали понад 69,8 млн осіб.

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