На Хортиці виявили новий вид птахів

У Запоріжжі на території Національного заповідника “Хортиця” виявили новий вид птахів - синьга.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав науковий співробітник сектору охорони природи Національного заповідника "Хортиця" Сергій Козодавов, передає кореспондент Укрінформу.

“Середньозимові обліки водоплавних птахів, які я традиційно проводжу в нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС, цього року подарували унікальні знахідки. 20 січня 2021 р. зареєстровано новий вид птахів для території Національного заповідника "Хортиця" - синьга. Цей птах родини качкових в Україні має статус рідкісного залітного виду”, - написав науковець.

На території Національного заповідника "Хортиця" зареєстрували новий вид птахів / Фото: Сергій Козодавов

За його інформацією, цей вид з 2002 р. щорічно реєструється на зимівлі в гирлі Дніпро-Бузького лиману та в районі Кінбурнської стрілки і о. Березань. В районі о. Хортиці достовірно підтверджена вперше.

Співробітник Хортиці також додав, що унікальним для острова є реєстрація на зимівлі 11 особин баклана малого. Цей рідкісний птах, занесений до Червоної книги України, раніше лише кілька разів реєструвався на території заповідника у кількості 1-2 особин.