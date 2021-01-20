У Львові помер поет і графік Роман Садловський

У Львові на 56-му році життя після тривалої хвороби помер Роман Садловський, український поет та графік, учасник літературного угруповання «ЛуГоСад».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила його вдова Маріанна Венцек-Садловська.

"З сумом та болем повідомляю, що після тривалої хвороби, на 56 році життя, у вічність відійшов Роман Садловський. Український поет і графік, учасник літературної групи «ЛуГоСад»», - йдеться у повідомленні.

Роман Садловський народився 30 жовтня 1964 року у Львові, закінчив філологічний факультет Львівського університету імені Івана Франка (1986). Працював викладачем у системі профтехосвіти, на бібліотечній роботі.

Входив до поетичного угруповання «ЛуГоСад», заснованого у 1984 році львівськими поетами Іваном Лучуком, Назаром Гончаром (помер у 2009 році) та Романом Садловським. У 1986 році вони видали у самвидаві альманахи ЛуГоСад І і ЛуГоСад II, а також збірки Гончара «Усміхнений Елегіон» та Садловського «Антологія».

Родина повідомляє, що через локдаун на похованні будуть присутні тільки рідні померлого.