На Землю насуваються потужні магнітні бурі: як уберегтися від впливу

Астрофізики прогнозують, що магнітна буря в січні буде затяжною, але не дуже потужною.

Як передає Укрінформ, за даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря в січні триватиме з 17 по 20 січня.

Наступна магнітна буря очікується вже в лютому – 1 і 2 числа.

Вчені прогнозують у найближчому майбутньому посилення магнітних бурь. Річ у тому, що Сонце увійшло в «25-й цикл», через що його активність почала зростати. Піку зірка досягне вже у 2025 році.

У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.

Медики радять не планувати на ці дні ніяких важливих і відповідальних справ, добре висипатися, харчуватися і відпочивати. Також варто стежити за тиском.

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки, пише Главком.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми - втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі:

Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі - не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.

Спати варто повноцінно - не менше 7-8 годин на день.

Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.

Не перевантажуйте ШКТ смаженою і жирною їжею.

Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.

Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.

Нагадаємо, сильні магнітні бурі трапляються близько 200 разів за сонячний цикл, який триває 11 років (тобто більше 18 разів на рік). Наслідком магнітної бурі може бути короткочасний збій GPS-навігації та низькочастотної радіонавігації.