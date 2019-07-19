У ЦГЗ розповіли, як погодні зміни впливають на організм здорової людини

Погодні умови викликають комплекс специфічних і неспецифічних змін в організмі навіть здорової людини.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Зокрема, як зазначається, природними чинниками впливу на організм людини є температура та вологість повітря, атмосферний тиск, вітер, сонячні промені.

"Висока вологість і висока температура повітря погіршують теплообмін організму з навколишнім середовищем, це може призвести до теплового удару", - йдеться у повідомленні.

Перепади атмосферного тиску викликають подразнення барорецепторів кровоносних судин, внутрішньої поверхні суглобних капсул тощо. Особливо ці зміни відчувають люди з хворими суглобами. Також можливі різкі перепади артеріального тиску, порушення ритму і частоти серцевих скорочень, погіршення загального самопочуття.

“Найбільш чутливі до гіпоксії люди відчувають напади головного болю при змінах атмосферного тиску”, - додають у Центрі громадського здоров'я.

Медики також попереджають, що вітер подразнює нервові рецептори шкіри і відкритих слизових оболонок, тому швидкість руху повітря насамперед позначається на людях із патологією нервової системи. Сильний вітер може викликати у них напади мігрені і навіть спричинити депресію.

“Нестача сонячного випромінювання призводить до зниження імунітету, розвитку гіповітамінозу D, виникнення неврозів та депресій, а гіперінсоляція (сонячний удар - ред.) сприяє розвитку злоякісних пухлин. Надмірна інсоляція може викликати загострення таких захворювань як червоний вівчак, підвищення судомної готовності в осіб, котрі страждають на епілепсію”, - зазначають у ЦГЗ.

Фахівці рекомендують метеозалежним людям: "Щоб стати менш чутливим до погоди та мати добре самопочуття, позбудьтеся залежності від “техногенної погоди” (опалення та охолодження), зберігаючи розумну зону комфорту. Додайте в раціон свіжі фрукти та овочі, дотримуйтесь збалансованого харчування,пийте достатню кількість води, будьте фізично активні цілорічно, а також частіше бувайте на відкритому повітрі і менше часу – у будівлях”.