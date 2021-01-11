В Україні проходить онлайн-фестиваль «Нове британське кіно»

В Україні в режимі онлайн проходить 20-й фестиваль «Нове британське кіно», який триватиме до 17 січня.

Про це Укрінформу повідомили в компанії «Артхаус Трафік», яка проводить цей традиційний кіноогляд спільно з Британською Радою в Україні

«Колекція повнометражних дебютів видатних британських режисерів сучасності відображає цьогорічну концепцію «Сходження зірки» та демонструє розвиток новітнього британського кінематографа та творчого бачення авторів, відзначених світовими кінопреміями», – зазначили в «Артхаус Трафік».

Програма кіноогляду охоплює повнометражні дебюти провідних режисерів Великої Британії та свіжу добірку найкращих короткометражних стрічок за версією BAFTA.

Цього року кураторами програми стали британський кінокритик Ієн Хейдн Сміт (Ian Haydn Smith), автор книг про кіно та редактор Curzon Magazine і BFI Filmmakers Magazine, а також Ілля Дядик, програмний директор «Артхаус Трафік».

До програми фестивалю увійшов призер Берлінале 2001 року, комедія «Нічний шопінг» режисера Сауля Мецштейна. За сюжетом четверо друзів Шон, Вінсент, Ленні та Джоді працюють в нічну зміну, а у вільний час зависають у кафе. Здавалося б, жодних перспектив змін, та одного разу компанія стає свідками божевільних подій.

Пригодницька драма «Воїн» режисера Азіфа Кападіа – найвидатніший британський фільм 2003 року за версією BAFTA. Це стрічка про колишнього начальника охорони у жорстокого землевласника, який вирішив відмовитись від насильства та повернутися на батьківщину. Проте розлючений господар направляє слідами воїна загін найманих убивць.

Призер журі Канн у 2006 році «Житловий комплекс "Ред Роуд"» – дебютна стрічка Андреа Арнольд, відомої за режисуру «Американської любки» та другого сезону «Великої маленької брехні». За сюжетом трилера Джекі – операторка камер спостереження у Ґлазґо. Одного разу на її моніторі з'являється чоловік, якого вона не очікувала побачити знову. Але тепер вона змушена з ним зустрітися.

Романтична трагікомедія Річарда Айоаді «Субмарина» – це історія Олівера Тейта, 15-річного підлітка. Головні цілі хлопця: втратити цноту до 16-го дня народження та зберегти шлюб батьків. Сценарій стрічки було відзначено премією British Independent Film Awards.

«Тиранозавра» написав і зняв відомий актор Педді Консідайн, відзначений BAFTA за видатний дебют у 2012 році. Головну роль у фільмі виконала володарка премії «Оскар» Олівія Колман. Також стрічка стала призером «Санденсу» в 2011 році. Це драма про немолодих Джозефа та Ханну, які симпатизують один одному, але обидвоє ховають «скелетів у шафах».

У центрі сюжету романтичної драми Вільяма Олдройда «Леді Макбет» – нелегкий життєвий шлях молодої англійки XIX століття, яку принизливе ставлення членів сім'ї її чоловіка штовхає на злочин. У головній ролі – зірка фільмів «Сонцестояння» та «Маленькі жінки» Флоренс П’ю. Стрічку відзначили призами ФІПРЕССІ Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні 2016 року та Європейської кіноакадемії-2017.

Психологічний трилер «Звір» Майкла Пірса: головна героїня Молл зустрічає своє перше кохання в неспокійний час – островом, на якому вона живе, нишпорить серійний вбивця. Паскаль з'являється нізвідки та стає для Молл втіленням свободи. Але щастя Молл не дає спокою її сім'ї та мешканцям острова: вони підозрюють Паскаля у причетності до вбивств. Стрічка отримала премію BAFTA за найкращий дебют режисера і продюсера в 2019 році.

Документальне кіно в програмі представлене стрічкою «Самозванець» Барта Лейтона про молодого француза, котрий переконує техаську родину, що він — їхній 16-річний син, який безслідно зник три роки тому. Найкращий документальний фільм 2012 року за версією British Independent Film Awards та володар премій BAFTA 2013 за найкращий дебют режисера, сценариста та продюсера.

Про кохання молодого британського фермера і румунського мігранта розповість драма «Земля божа». Картину Френсіса Лі називають «британською "Горбатою горою"» за пронизливість і тонкий психологізм. «Земля божа» була номінована на премію Teddy за висвітлення ЛГБТ-теми в кіно на Берлінале-2017 та отримала нагороду за режисуру в конкурсі World Cinema на «Санденсі»-2017.

За традицією фестиваль «Нове британське кіно» також презентує глядачам добірку найкращих короткометражних стрічок за версією Британської кіноакадемії – BAFTA Shorts-2020. Сім ігрових та анімаційних фільмів розкривають широту та різноманітність британського суспільства, презентують високу технічну якість та одні з найкращих акторських талантів країни. Одну з картин, «Пастку», зняла Ліна Гіді, відома глядачам як виконавиця ролі Серсеї у «Грі престолів».

Стрічки з програми фестивалю можна переглянути з 8 до 17 січня на сайті nbff.com.ua безкоштовно. Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.