Акторку Лію Ахеджакову госпіталізували з коронавірусом

Відома російська акторка Лія Ахеджакова госпіталізована з коронавірусною хворобою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє російська агенція РБК з посиланням на продюсера Юхима Спектора.

«Вона (Ахеджакова - ред.) вже три дні перебуває в лікарні з підтвердженим коронавірусом. Вона не в реанімації, вона у звичайній палаті », - розповів Спектор.

За його словами, тиждень тому Ахеджаковій стало зле, у неї піднялася температура. Тоді ж їй зробили тест на коронавірус.

Лії Ахеджаковій 82 роки. Вона народилася в Україні, у Дніпропетровську. За свою акторську кар'єру, що розпочалася у 1960-их роках, втілила більш ніж сотню образів на екрані та театральній сцені.

Кінодебютом акторки у 1968 році стала епізодична роль хлопчика у стрічці "Повернення" режисера Віктора Рижкова, а вже у 1973-му вона зіграла драматичну роль у фільмі "Шукаю людину" Михайла Богина.

Ахеджакова часто знімалася у стрічках Ельдара Рязанова («Гараж», «Москва сльозам не вірить», «Службовий роман», «Іронія долі, або Доброго здоров'я, помившись!»), працювала з такими режисерами, як Кирило Серебренников, Анатолій Ефрос, Олексій Герман-старший, Самсон Самсонов, Йосип Хейфіц, Леонід Філатов. Також зіграла у фільмі-катастрофі виробництва Одеської кіностудії "Розмах крил" Геннадія Глаголєва.

Одна з найбільших театральних робіт Лії Ахеджакової - у спектаклі "Квартира Коломбіни", який поставив Роман Віктюк. Режисер доручив акторці з’явитися на сцені відразу у 4 головних ролях.

Раніше стало відомо, що двоє акторів, які також знімались у «Службовому романі» - Олег Басілашвілі й Аліса Фрейндліх, - були госпіталізовані з коронавірусом. За повідомленнями російських ЗМІ, Басілашвілі сьогодні виписали з лікарні. Фрейндліх продовжує лікування, її стан стабільний.