У Запоріжжі різдвяні колядки пролунали у соборі

У Запоріжжі у Кафедральному соборі Святої Трійці ПЦУ духовенство, церковний хор та парафіяни виконали різдвяні колядки.

Як розповів кореспонденту Укрінформу владика Фотій, співають Коляду вже шостий рік поспіль.

"Є таке богослужіння в кафедральних соборах, коли ввечері служиться велика Різдвяна вечірня, коли духовенство приїжджає і вітає свого архіпастиря зі святом Різдва Христового. Різдво ще має таку народну традицію, як прославляти народженого Спасителя піснями, які склав український народ, які ми називаємо колядками. Після великої Різдвяної вечірні духовенство співає колядки разом з людьми та церковним хором", - розповів єпископ Запорізький і Мелітопольський Православної церкви України Фотій.

У соборі ПЦУ в Запоріжжі співали різдвяні колядки / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Співати спільну коляду почали 6 років тому. У Запоріжжі традицію започаткував владика Фотій. За його словами, в перший рік у храмі окрім хору та духовенства не було нікого. Сьогодні, попри карантин, співати колядки прийшло близько двох десятків вірян.

"Хотіли заспівати колядки, які мало відомі. Але співали й ті, що добре знають люди", - додав владика.

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Святкова служба та виконання колядок тривали близько двох годин.