У США онколог списав своїм пацієнтам $650 тисяч боргів

Онколог зі США списав загалом майже 650 000 доларів боргу 200 пацієнтів, які не можуть заплатити за лікування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Лікар пакистанського походження Омар Атік минулого року закрив свій центр лікування раку в Арканзасі, який пропрацював майже 30 років. Він співпрацював з фірмою зі стягнення боргів для збору невиплачених платежів за лікування, але зрозумів, що пандемія відчутно вдарила по багатьох родинах.

Разом зі своєю родиною лікар вирішив пробачити борги тим, хто ледве зводить кінці з кінцями. Неоплачені рахунки приблизно від 200 пацієнтів становили майже 650 000 доларів.

«Ми подумали, що для цього немає кращого часу, ніж період пандемії», - сказав лікар Атік.

Про списання боргів він повідомив своїм пацієнтам на Різдво. У вітальній листівці він написав: «Арканзаська онкологічна клініка з гордістю обслуговувала вас як пацієнта. Хоча різні медичні страховки сплачують більшу частину рахунків за більшість пацієнтів, навіть франшизи і доплати можуть бути обтяжливими. На жаль, наразі наша система охорони здоров'я працює саме так. Клініка вирішила відмовитися від усіх залишкових коштів, які пацієнти заборгували клініці. Зі святом".

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