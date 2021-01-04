У Швеції шукають охочого тиждень на самоті переглядати фільми на острові

Гетеборзький кінофестиваль запустив проєкт «Ізольоване кіно», в межах якого шукає добровольця, готового провести тиждень на острові-маяку за переглядом кінопрем’єр.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті кінофестивалю.

Таким чином організатори вирішили максимально буквально втілити ідею соціального дистанціювання, котра стала актуальною через пандемію коронавірусу.

Обраний доброволець має провести тиждень на острові-маяку Патер Ностер. На острів та з нього організатори обіцяють відвезти добровольця на човні.

Серед інших умов участі в проєкті - необхідність вести відеощоденник про цей експеримент.

Добровольця, який поїде на острів, назвуть 19 січня, а тиждень кіноперегляду почнеться з 30 січня.