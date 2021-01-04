Житомирському краєзнавчому музею передали колекцію комах

Житомирський обласний краєзнавчий музей отримав у подарунок колекцію комах, зібраних на околицях Житомира та в Євпаторії.

Як передає Укрінформ, про це музей повідомляє у Фейсбуці.

«Житомирянином Дмитром Болдіжаром нашому музею передано ентомологічну колекцію, яку він збирав у 80-90-х роках минулого століття», - йдеться у повідомленні.

Житомирському музею передали колекцію комах / Фото: Житомирський обласний краєзнавчий музей

Зазначається, що колекція включає різні види комах, зібраних безпосередньо на околицях Житомира та Євпаторії.

Колекція перебуває у гарному стані попри те, що створювалася аматором та зберігалася в побутових умовах.

Читайте також: У Сибіру знайшли добре збережені рештки носорога льодовикового періоду

Після спеціального опрацювання і наукового опису нові експонати поповнять фонди краєзнавчого музею.

Фото: Житомирський обласний краєзнавчий музей, Фейсбук