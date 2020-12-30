Премія Руданського назвала найкращих гумористів і сатириків у 2020 році

На Вінниччині назвали цьогорічних переможців Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського, яку вручають за кращі гумористичні та сатиричні твори.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації, передає кореспондент Укрінформу.

«Журі Всеукраїнської літературної премії імені Степана Руданського визначило лауреатів премії у 2020 році. Ними стали Микола Юрчишин, фейлетоніст журналу «Перець. Весела республіка», працівник всеукраїнської газети «Сільські вісті», за збірку гумористичних та сатиричних творів «Нічний приблуда»; Олена Вітенко, член Національної спілки письменників України, за книги гумору й сатири «У своїй Європі» і «Всяко жнеться»; Сергій Коваль, член Київської організації Національної спілки письменників України, за книгу «ПереВибране», - йдеться у повідомленні.

Традиційно вручення премії переможцям відбудеться на батьківщині Руданського в Калинівці після завершення локдауну.

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Цьогоріч заявки на здобуття премії подали п’ять номінантів.

Як повідомлялося, премія заснована 1994 року, статусу всеукраїнської набула у 2006 році. Премія служить продовженню національних традицій сатири і гумору, заохоченню літераторів до написання високохудожніх творів цих жанрів, наукових та критичних праць про життєвий і творчий шлях класика вітчизняної літератури ХІХ століття Руданського.

Фото: vin.gov.ua