Скільки українці готові витратити на новорічний стіл
Про це повідомив аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський під час оприлюднення результатів загальнонаціонального репрезентативного опитування в Укрінформі.
"Ми підрахували середню суму, і цього року у нас вийшло 1440 гривень. Торік було 1390. Проте, якщо брати у твердій валюті, то цього року менше. Якщо брати за актуальним курсом НБУ", - сказав Бурковський.
Опитування показало, що до 16% зменшилася й частка опитаних, які відповіли, що у них на новорічний стіл немає грошей. У попередні роки таких було 23%.
Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю. У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.