Скільки українці готові витратити на новорічний стіл

Середня сума, яку українці готові витратити на новорічний стіл, становить 1440 гривень.

Про це повідомив аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський під час оприлюднення результатів загальнонаціонального репрезентативного опитування в Укрінформі.

"Ми підрахували середню суму, і цього року у нас вийшло 1440 гривень. Торік було 1390. Проте, якщо брати у твердій валюті, то цього року менше. Якщо брати за актуальним курсом НБУ", - сказав Бурковський.

Опитування показало, що до 16% зменшилася й частка опитаних, які відповіли, що у них на новорічний стіл немає грошей. У попередні роки таких було 23%.

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю. У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.