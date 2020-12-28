Більшість українців почувалися щасливими у 2020 році

Більшість українців почувалися щасливими у році, що минає, навіть попри пандемію коронавірусу.

Про це свідчать результати проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології опитування, презентовані під час пресконференції в Укрінформі.

«Попри економічні негаразди, попри епідемію, попри все те, що було в 2020 році, все-таки більшість (громадян - ред.) почуваються щасливими: майже 9% дуже щасливими, і майже 46% - переважно щасливими», - сказав аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський.

Водночас він зауважив, що це нижчий рівень відчуття щастя порівняно з 2017- 2019 роками.

«Я сказав би навіть, що це найнижчий рівень почуття щастя за 4 роки спостережень», - зазначив аналітик.

З іншого боку, за його словами, опитування зафіксувало, що зросла частка людей, які почуваються переважно нещасними і нещасними. «Якщо разом їх об’єднати, то виходить 38%. Тобто, більше третини опитаних так відповіли», - сказав експерт.

Бурковський поінформував, що, згідно з опитуванням, наприкінці року найпоширенішими почуттями українців щодо майбутнього держави є надія (43%), оптимізм (31%) і тривога (28%).

«Проте, треба сказати, що епідемія та економічна криза позначилася на думках громадян. Зокрема, зменшилася частка громадян, які відчувають надію, - менше, ніж у 2017 та 2019, але більше, ніж у 2015 році. Але в цьому році рівень надії вищий, ніж у грудні 2015 року. Рівень оптимізму опустився до рівня 2017-2018 років», - розповів аналітик.

За його словами, згідно з результатами опитування, у 2020 році менше громадян відчувають радість – 4%, однак «це більше, ніж у 2015-му, коли про радість заявили 1% опитаних».

Крім того, зазначив Бурковський, зросла кількість респондентів, які відчувають розгубленість, коли думають про долю України в майбутньому.

«Попри те, що відчуття стали більш обережними, але більшість наших співгромадян лишаються оптимістами. Все-таки більшість вважає, що кращого буде більше в новому році, ніж гіршого, - 62%», - сказав аналітик.

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю. Були опитані 2004 респонденти, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.