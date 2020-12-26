У Китаї виявили п’ять нових видів павуків
Укрінформ
Китайські науковці виявили п’ять нових видів павуків у південно-західній китайській провінції Юнань.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.
“Павуки були зібрані науковцями університету Тонгрен з гір Вулянг у серпні 2015-го. Після п’яти років дослідження їх нещодавно класифікували”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що різноманітний клімат й топографія гір Вулянг сприяють їх багатому тваринному світу. “У Національному заповіднику Вулянські гори проживає більше 2700 видів вищих рослин, 123 види ссавців та понад 600 виді комах”, - стверджує Сіньхуа.