Ранчо Майкла Джексона «Neverland» продали за $22 мільйони

Ранчо «Neverland», яке належало колишньому легендарному американському співаку Майклу Джексону, продали за 22 мільйони доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Саме ранчо у Каліфорнії придбав колишній друг Джексона та мільярдер Рон Баркл. Сума угоди становить 22 мільйони доларів США.

Свого часу легенда музики придбав ранчо за 19,5 мільйона доларів США та надав йому назву «Neverland».

У 2015 році вартість ранчо в 1,1 тисячі гектарів оцінювали у 100 мільйонів доларів США.

Зазначається, що 15 років тому Джексона виправдали після звинувачень у розбещенні 13-річного хлопчини на самому ранчо. З того часу музикант ніколи туди не повертався.

Як повідомлялося, легендарний американський попспівак Майкл Джексон помер у червні 2019 році у своєму іншому будинку у Лос-Анджелесі через зупинку серця, яка сталася в результаті передозування наркотиків.